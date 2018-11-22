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مرأة

هاني الناظر يكشف أسباب خشونة الجلد.. وعلاقتها بفيتامين a

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:36 م
صدى البلد
ريهام قدري
يصاب الجلد عند دخول فصل الشتاء بالجفاف والخشونة مما يجعله يحتاج الي عناية كبيرة، وقال الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية إن سبب خشونة الجلد هو نقص عنصر الزنك ونقص فيتامين a .

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك، ان سبب خشونة وجفاف الجلد هو الاصابة بجلد الوزة ويصاب بها معظم السيدات
كما يصاب مريض الصدفية بخشونة وجفاف في الجلد بسبب اللاتهاب، ويصاب به كبار السن بسبب قلة الدهون بالجلد.

واكد الناظر ان قلة شرب الماء هي احدي اسباب خشونة الجلد، مشيرا إلى ان نقص فيتامين a قد يؤدي الي جفاف حول الفم والأنف.
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