جمال الغندور: طرد حسام عاشور فى لقاء الوصل مستحق

اكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، ان مباراة الاهلى والوصل الاماراتى فى كأس زايد للأندية، لم تشهد أية أخطاء تحكيمية لافتا إلى أن البطاقة الحمراء التى نالها حسام عاشور لاعب القلعة الاهلي، مستحقة لما بدر منه تجاه الحكم المغربي الجعفرى.



وخرج المارد الأحمر من دورى ابطال العرب بعدما تعادل مع الوصل الإماراتى بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التى جمعت بينهما فى الإمارات وتعادل ايجابيا فى لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما.



وقال الغندور فى تصريحات لـ "صدى البلد": لا توجد اخطاء تحكيمية فى اللقاء ولم تكن مؤثرة على نتيجة اللقاء ولم تُشاهد سوى

بعد إنتهاء المباراة حيث توجه حسام عاشور الى الحكم المغربي وتدخل لفظيا ما جعل حكم اللقاء يصدر منه رد فعل ويخرج البطاقة الحمراء فى وجه لاعب الأهلى.