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مصادر: رؤساء شركات ألمانية لصناعة السيارات مستعدون لحضور اجتماع في البيت الأبيض

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
رويترز
قالت مصادر بصناعة السيارات اليوم الخميس إن رؤساء شركات فولكسفاجن وبي.إم.دبليو ودايملر مستعدون لحضور اجتماع في البيت الأبيض مع إدارة ترامب، لكنهم لم يتلقوا حتى الآن دعوة رسمية.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات يوم الأربعاء نقلا عن مصادر بالصناعة ومصادر دبلوماسية قولها إن الاجتماع ربما يعقد الأسبوع القادم. وأضافت الصحيفة الألمانية أنه لم يتضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيحضر الاجتماع.

وقال مصدر بصناعة السيارات "من الواضح أنه توجد خطة لاجتماع وأن الرؤساء التنفيذيين سيحضرون".

وأكد مصدر آخر خططا لاجتماع في واشنطن، لكنه قال إن التفاصيل ما زالت قيد الإعداد وإن الرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية الثلاث لا يمكنهم التفاوض بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.

ويهدد ترامب منذ أشهر بفرض رسوم جمركية على جميع المركبات المجمعة في الاتحاد الأوروبي، وهو تحرك قد يغير رأسا على عقب نموذج نشاط الصناعة لبيع السيارات في الولايات المتحدة.

لكن الرئيس الأمريكي امتنع عن فرض رسوم جمركية على السيارات بينما تجري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات لخفض الحواجز التجارية الأخرى.

وقالت مصادر بالشركات الألمانية الثلاث لصناعة السيارات إنها لم تتلق دعوة رسمية ولم يتم اتخاذ أي ترتيبات للسفر. وأضافت أن الاجتماع قد يعقد خلال فترة زمنية قصيرة، ربما الأسبوع القادم.

وامتنعت الشركات الثلاث عن التعقيب علنا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارية على دراية بفكرة عقد مثل هذا الاجتماع، لكنه قال إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي هم المسؤولون عن كل مفاوضات التجارة.
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