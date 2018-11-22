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تعليم

مدارس القاهرة الدولية تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
قســـم التعليم
نظمت المرحلة الابتدائية بمجموعة مدارس القاهرة الدولية، احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحت رعاية الدكتورة كريمة عبد الكريم مديرة المدرسة.

وخلال الاحتفال، ارتدت فتيات المرحلة الابتدائية ملابس عروسة المولد، بينما ارتدي الأولاد الجلابيب البيضاء منشدين أغاني في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم.

كما شهد الاحتفال إقامة عروض استعراضية في فناء المدرسة اثناء الطابور الصباحي، وشارك فيه لفيف من المدرسين والمدرسات.
مدارس القاهرة الدولية تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور
مدارس القاهرة الدولية تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور
مدارس القاهرة الدولية تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور
مدارس القاهرة الدولية تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور
مدارس القاهرة الدولية تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور
مدارس القاهرة الدولية تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور
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