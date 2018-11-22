فريق الداخلية يعلق على الأحداث المؤسفة بمباراة الزمالك

أكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية أن الفريق الأول قدم مباراة جيدة أمام الزمالك رغم الخسارة بهدف مقابل هدفين.



وأضاف عقب نهاية المباراة "قدمنا مباراة جيدة وكنا الأقرب لحصد نقطة لكن الهدف القاتل حرمنا من ذلك".



وأضاف "أعتقد أن الهدف الثاني ضربة حرة على لاعب الزمالك نتيجة دفع الحارس محمد صبحي لكن الحكم رفض احتساب ذلك".



وحول الأحداث الساخنة في نهاية اللقاء قال :"حدث سوء تنظيم من جانب مسئولي الملعب ونتمنى أن يقوم نادي الزمالك بدعوة أعضاء الجمعية العمومية وليس جمهورا يخرج عن النص ويقوم بإلقاء 500 زجاجة علينا".