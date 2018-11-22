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رياضة

محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات ليفربول

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:47 م
محمد صلاح ينشر صورا
محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات ليفربول
محمد بدران
نشر محمد صلاح، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، مجموعة صور من تدريبات فريقه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وفاز محمد صلاح، نجم منتخب مصر، بجائزة لاعب شهر أكتوبر في فريق ليفربول للمرة الثانية.

وتمكن الفرعون المصري من إحراز أهداف مؤثرة لليفربول، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي فيديو لصلاح أثناء استلام الجائزة، وسيطرت حالة من السعادة على اللاعب.

وقاد محمد صلاح فريقه للفوز على هيدريسفيلد تاون، وكارديف سيتي، وفولهام، بالدوري الإنجليزي البريميرليج، مسجلًا 3 أهداف في هذه المواجهات، كما صنع هدفين في مواجهة كارديف، بالإضافة إلى تسجيل هدفين في شباك ريد ستار بليجراد الصربي، في دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".
محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات ليفربول
محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات ليفربول
محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات ليفربول
محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات ليفربول
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