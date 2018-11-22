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اقتصاد

التصديري للأثاث: إعداد بعثة ترويجية لكينيا خلال 2019

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:46 م
صدى البلد
أ ش أ
قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إنه جار حاليا الإعداد لإرسال بعثة ترويجية إلى كينيا، وبعض الدول المحيطة بها خلال شهر فبراير أو مارس 2019.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه على هامش معرض "فيرنكس اند ذا هوم" لإطلاق استراتيجية تنمية قطاع الأثاث في مصر، إن ذلك يأتي في إطار استهداف المجلس التوسع في السوق الأفريقي خلال المرحلة المقبلة واتخاذ خطوات تنفيذية بهذا الشأن.

وتابع درياس أنه من المستهدف مشاركة عدد كبير من الشركات العاملة في القطاع خلال تلك البعثة ، والتي يتم الترتيب لها بالتعاون والتنسيق بين عدد كبير من الجهات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل سعي المجلس لتنمية صادرات القطاع من 350 مليون دولار سنويا لنحو 800 مليون دولار خلال الـ 10 أعوام المقبلة ،وذلك في إطار استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الأثاث في مصر.

ونوه درياس بأن حجم التجارة الخارجية في قطاع الأثاث يصل لنحو 500 مليون دولار منهم 180 مليون دولار واردات، بما يعني أن الصادرات ضعف الواردات.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تستهدف على المدى القصير إحلال الواردات بالمنتج المحلي، ثم التوسع في التصدير عن طريق دخول أسواق جديدة ،وتعزيز التواجد في الأسواق الحالية.

وذكر درياس أنه على المدى الطويل تسعى الاستراتيجية إلى إحداث نمو في قطاع الأثاث ووضع علامات تجارية مصرية، يتم الترويج لها عالميا، لتكون معروفة بالاسم، وذلك سيتم من خلال تطوير التصميمات.
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