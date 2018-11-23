مجلس النواب يناقش طلبات إحاطة لوزيري التضامن والصناعة.. الأحد

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم /الأحد/ المقبل لأخذ الرأي النهائي على ثلاثة من مشروعات القوانين التي وافق على مجموع موادها ويستلزم إقرارها موافقة ثلثي عدد النواب بوصفها من القوانين المكملة للدستور. كما يناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين؛ وطلبات إحاطة من النواب لوزيري التضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة.



ووفق جدول أعمال الجلسات العامة يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ؛ ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين ؛ ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم.

ويناقش المجلس - أيضا - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.



كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و60 نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.



ويناقش "النواب" - كذلك - تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و59 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر.



ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم /الاثنين/ المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.



كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجان (الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية) عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمــال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراض) والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.



ويناقش المجلس - أيضا - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية) عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) والموقعة بتاريخ 18 / 7 / 2018.



كما ستتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة (التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية) عن

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.



ويناقش المجلس - أيضا - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصري الأمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018) .. وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة (الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة) عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.



ويناقش مجلس النواب يوم /الثلاثاء/ المقبل طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الإجتماعي غادة والي؛ بشأن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموالها لتحقيق زيادة لأصحاب المعاشات ومشكلات تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وعن مشكلات ذوي الإعاقة، وسبل حل مشكلة أطفال الشوارع، وقانون الجمعيات الأهلية، وعن سياسة الحكومة بشأن تحديد المستحقين الفعليين للدعم لمنع إهدار المال العام.



كما يناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة عمرو نصار عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد، وسبل الاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة، وعن ارتفاع أسعار الأخشاب وتأثيرها على صناعة الأثاث، وقرار إعفاء الخشب التركي من الجمارك، واستيراد الكاوتش بالمخالفة للقرار الخاص باستيراد السلع المستعملة ومخلفات البلاستيك والمطاط، وعن تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية، عن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا.