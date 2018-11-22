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ديني

عالمية الرسالة المحمدية .. موضوع خطبة الجمعة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:44 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدًا، بجميع مساجد الجمهورية بعنوان «عالمية الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها».

وطالبت «الأوقاف» جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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