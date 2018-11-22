الأوقاف: الأديان السماوية نزلت لكل الأزمنة وليست لعهد معين

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن التجديد لا يعنى أن نأتي بدين جديد ولكن تحديث الحياة وتجديد المعاني والمفاهيم.



وأضاف «طايع» خلال لقائه على قناة «LTC» أن العبرة ليست بالتلاعب بالألفاظ ولكن العبرة بالمضمون الفعلي، مشيرا إلى أن الأديان السماوية خلقت لكل الأزمنة وليست لفترة معينة.



وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن أي دين تنزل من السماء يحمل الرحمة والسعادة للإنسانية، لافتا إلى أن الرسول الكريم جاء خاتما للرسائل السماوية وهو خاتم الأنبياء.

