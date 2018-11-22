تعرف على طبيعة عمل الغطاسين بمشروع بركة غليون

قال علي صبحي، غطاس بأحواض الجمبرى بمشروع بركة غليون، إنه يعمل على صيانة الأحواض وتغيير مواسير الصرف الخاصة ويتولى تنظيف المواسير التي تتعرض للانسداد.



وأشار صبحي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن هناك 8 غواصين يعملون على ورديات مختلفة بالمزرعة السمكة تحسبا لأي طوارئ.



ونوه غطاس أحواض الجمبري، إلي أن الجمبري يحتاج لرعاية خاصة واهتمام أكثر من باقي الأسماك مما يستوجب أسلوب خاص خلال عمل الغواصين.

