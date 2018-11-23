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ديني

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الروضة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تزامًنا مع مرور الذكرى السنوية على الحادث الإرهابي الذي شهدته المدينة، كما يشهد تسليم 135 منزلًا تم تجهيزها على حساب الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف قد تعهدت ببناء 270 منزلا بقرية الروضة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان وسيتم تسليم نحو نحو 50 % منها يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن الأوقاف افتتحت هذا العام 3 مراكز ثقافية بشمال سيناء وعددا من المدارس القرآنية التي لاقت إقبالا كبيرا من أهالي سيناء بما يؤكد دعمهم للفكر الإسلامي الوسطي دعاة الأوقاف.

كما خصصت 25 طن لحوم من مشروع لحوم الأضاحي تم توزيعها على شمال سيناء بالإضافة إلى نحو 12 طنا من السلع الغذائية.
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