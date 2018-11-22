تعليق قوي من هزاع بن زايد عن علاقة السعودية والإمارات

عبر الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم عن سعادته بزيارة ولى العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية خلال جولته الخارجية لعدد من الدول العربية.



وكتب على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"‏ ‏فرحة كبيرة تغمر الإمارات، قيادة وشعبًا، في استقبال الأمير محمد بن سلمان الذي لا يحلّ ضيفًا ولا زائرًا بل هو من أهل الدار.



وأضاف ان المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات قلبان يخفقان في جسد واحد ومعًا نبقى أبدًا نحتفي بإرثنا التاريخي معًا ونواجه تحديات الحاضر معًا ونصنع معًا أمجاد المستقبل.