خلال فعاليات يوم مصر..عاصم الجزار: المخطط العمراني يهدف إلى مضاعفة المعمور المصري لـ 14% من مساحة الأرض المأهولة.. وتجربة مصر في المدن الجديدة من أكبرقصص النجاح العالم

خلال فعاليات يوم مصر.. تفاصيل جلسة مدن ومجتمعات محلية مستدامة

-الجزار: المخطط العمراني يهدف إلى مضاعفة المعمور المصري لـ 14%

-الجزار: تجربة مصر من أكبر نسب الانتقال للسكان للمدن الجديدة

-ليلي اسكندر:المجتمع المدني يساعد الناس على الانتقال وتحسين أوضاعهم

- شبكة الطرق القومية الحل الأول لمضاعفة هذا المعمور



اختتم "يوم مصر" بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 فعالياته أمس الخميس وتضمن عدة جلسات نقاشية وموائد مستديرة ناقشت عددًا من الموضوعات الهامة والتي شارك بها عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية.



وتتضمن عقد مائدة مستديرة بعنوان "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" وأدارت الجلسة رانيا هدايا مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر وشارك بالجلسة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة ليلى إسكندر وزير سابق ومؤسسة التنمية المجتمعية والمهندس طارق شكري رئيس شركة عربية القابضة للاستثمار العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري.



ومن جانبه أشار د.عاصم الجزار إلى تعريف الحضر بوصفه تعريفا ثلاثي الأبعاد يضم بعدا جغرافيا وآخر ديموغرافيا مرتبطا باعتبار سكاني من حيث الكثافة والتعداد وبعد سيسيولوجي وهو ذلك الذي يعتمد على سلوك البشر ونمط الحياة مشيرًا إلى انتشار ظاهرة ترييف الحضر مؤخرًا بمصر وهي الهجرة من الريف للمدينة مما جعل هوامش العمران في كثير من المدن ريفية ليعيش الشخص في المدينة بسلوكه الريفي، مشيرًا إلى أن الحضر لا يمكن فيه فصل الأبعاد الثلاثة.



ولفت الجزار إلي المخطط الاستراتيجي القومي للمخطط العمراني في مصر 2052 مشيرًا إلى أن الحيز المكاني من المعمور المصري أصبح غير قادر اقتصاديًا على إعالتنا موضحًا أن نسبة 7% فقط هي المساحة المأهولة في مصر وأصبحت غير قادرة علي إحداث مردود اقتصادي يغطي عدد السكان.



وأضاف د. عاصم الجزار أن المخطط العمراني يتضمن حلًا بمضاعفة المعمور المصري ليصل إلى نسبة من 12: 14% من مساحة الأرض المأهولة لتوليد مساحات جديدة تتضمن أنشطة جديدة.



ولفت الجزار إلى أن شبكة الطرق القومية كانت تمثل الحل الأول لمضاعفة هذا المعمور لتنتهي تلك الشبكة من الطرق بنقاط ومحاور تجذب المدن الجدية وتربطها.



وعن العاصمة الإدارية الجديدة أشار إلى أن الهدف منها هو تحقيق الاستدامة بتحقيق مجتمع مستدام يعمل ومجتمع مستدام يعيش قائلًا العاصمة الإدارية الجديدة ليست ما نبنيها إنما هي تشمل القاهرة بتراثها التاريخي والثقافي إلي جانب المركز الإداري الجديد للمال والأعمال والذي يطلق عليه العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح أن تجربة مصر في المدن الجديدة من أكبر تجارب العالم في هذا المجال ومن أكبر نسب الانتقال للسكان للمدن الجديدة وأضاف أن العشوائيات تعد مشكلة اقتصادية اجتماعية يظهر وجهها على الشكل العمراني وهي اسم غير موجود في القانون.



فيما أشارت د. ليلي اسكندر إلي دور المجتمع المدني مؤكدة أنه يستطيع لعب أدوار هامه في الحضر ومساعدة الناس على الانتقال وتحسين أوضاع من انتقلوا متابعة أن هناك غيابا للوسطاء حيث اعدادهم ليست كافية وأدوارهم محدودة.



وشددت على دور المجتمع المدني لافتة إلي دوره فيما يخص قضية مثلث ماسبيرو، حيث استطاع ادارة الحوار واعطي الافراد الثقة مما جعل الامر يمر بهدوء وسلام.



يشار إلى أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد قامت بافتتاح سوق مصر علي هامش فعاليات اليوم الختامي "يوم مصر" بأعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018.



جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الختامي "يوم مصر" تضمنت عقد جلسات لمناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول علي طاقة نظيفة و القضاء علي الجوع الي جانب القاء الضوء علي سوق مصر للتنمية المستدامة.