3 مسارات لدينية النواب فى دعم جهود تجديد الخطاب الدينى.. مؤتمرات علمية وجلسات نقاش حول الأفكار الصحيحة ونبذ المتطرف..تشريع تنظيم الفتوى لمنع الفوضى والسعي نحو قانون موحد

دينية البرلمان تعلن تواصلها مع الوزارات لمواجهة ومحاربة التطرف والإرهاب

اللجنة الدينية تستعد لعقد مؤتمر يظهر سماحة الدين الإسلامي في جميع مناحي الحياة‏ استعداد بدينية النواب لتنظيم زيارات خارجية لنبذ المتطرفين





لم تكن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، ببعيدة، عن رؤي وأفكار الدولة المصرية، نحو تجديد الخطاب الدينى، والابتعاد عن الإشكاليات التى تثير اللغط، وتدعم الأفكار المتطرفة، والعمل على القيام بدورها وفق لائحة البرلمان، نحو دعم الجهود التى تتبع من قبل الأجهزة المختلفة فى الدولة المصرية، نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو العمل على تجديد الخطاب الدينى.





اللجنة منذ انطلاق الدورة البرلمانية، فى يناير 2016، كانت لديها إيمان حقيقى بهذا الهدف، ومن ثم عملت فى إطاره، حيث رئيسها النائب أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، ووكيلها د. أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى للشئون الدينية، ومن ثم تم إتاحة الفرصة للجهات المختصة "الأزهر- الأوقاف"، للمشاركة فى اجتماعات اللجنة والمؤتمرات، وأيضا جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة، من أجل متابعة الأفكار والرؤى التى تتم من جانب هذه الأجهزة نحو الأهداف المتعلق بتجديد الخطاب الدينى.





وعلى مستوى المؤتمرات العلمية، لتجديد الخطاب الدينى، عقدت اللجنة، مؤتمرًا تحت قبة البرلمان، فى إطار أعمال صالون البرلمان، حيث حضره جميع الجهات المعنية من مؤسسات الدولة المختلفة منها ممثلون من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، ودعوة كل المؤسسات الدينية، ومنها الكنيسة، كما تم توجيه الدعوة للمؤسسات التعليمية والثقافية، ووزارات التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة وغيرها.





وتضمن المؤتمر التأكيد على أن لرئيس الجمهورية فلسفة من تكرار التشديد على أهمية تجديد الخطاب الدينى، فى ضوء انتشار الإرهاب، وأن الدين الإسلامى دين المحبة والرحمة، وأن من تصرف بغير بذلك فقد تصرف خارج الدين الصحيح، والإسلام برىء من أفكار الخارجين عنه ومن أفعالهم، لا نستطيع أن نقتل إنسانا، والرسول قال الآدمى بنيان الرب، ملعون من هدم بنيان الرب".





وستنظم اللجنة مؤتمر لاحق لهذا المؤتمر بأروقة البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، بحسب د. أسامة العبد، ليكون امتدادا للمؤتمر الأول الذي نظمته اللجنة‏، في حضور ممثلي الأزهر والكنيسة وعلماء النفس والاجتماع‏ للخروج بتوصيات فاعلة‏,‏ تظهر سماحة الدين الإسلامي في جميع مناحي الحياة‏،‏ وكونه أبعد ما يكون عن الأفكار المتطرفة‏، والمؤتمر سيشهد دعوة أهل الفكر والاختصاص، باعتبار أن البرلمان طرف أصيل في قضية تطوير الخطاب الديني.





كما شاركت اللجنة وأعضاؤها، في مؤتمر السياحة الدينية بشرم الشيخ، وأيضا قامت بزيارة سانت كاترين فى إطار دعمها لخطوات تجديد الخطاب الدينى، ونشر أفكار التسامح والمحبة بين الاديان، كما شاركت أيضا بملتقى سانت كاترين للسلام العالمى "هنا نصلى معا" حيث التقاء أصحاب الأديان السماوية على المودة والمحبة وهو انتصار حقيقى على التطرف والإرهاب وقتل له، بالإضافة إلى مشاركة رئيس اللجنة فى العديد من المؤتمرات التى تخص تجديد الخطاب الدينى بالداخل والخارج.





كما عقدت اللجنة جلسة مغلقة موسعة حول آليات تطوير الخطاب الدينى، بحضور كبار رجال الدين فى الدولة (الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل ـ مفتى الديار المصرية الأسبق، والدكتور محيى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الأزهر الشريف)، وحضر الأنبا أرميا الأسقف العام سكرتير قداسة البابا تواضروس الثانى، والأنبا بولا، وشارك فى الجلسة الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى والدكتور عبد الله مبروك النجار، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، والدكتور محمد الحفناوى الأستاذ بكلية الشريعية والقانون فرع طنطا بجامعة الأزهر وآخرين.





وفتح الحاضرون نقاشا حول بعض القضايا الهامة المرتبطة بتجديد الخطاب الدينى من بينها آليات تطوير الخطاب الدينى والمواجهة الفكرية للأفكار المتطرفة، ودور الإعلام، والمواطنة وتنمية وتعزيز الانتماء للوطن لدى الأطفال والشباب، ودور التعليم وسط مقترحات بتدريس مادتى التربية الدينية والتربية القومية أو الوطنية فى كل مراحل التعليم واعتبارهما مادتين أساسيتين، وعن تنظيم الفتوى لتكون للمتخصصين فقط، وأهمية الإعلام الدينى ووضع ضوابط له، والاهتمام بالثقافة وتشكيل الوعى الثقافى لدى المواطنين، واتفقوا على ضرورة استمرار الجلسات وإقامة ورش عمل خلال الفترة المقبلة لمناقشة كل محور من هذه المحاور بالتفصيل حتى تكون هناك نتائج عملية ملموسة على أرض الواقع، ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.





وعلى المستوى التشريعى، توافقت اللجنة الدينية مع دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إصدار قانون ينظم الفتوى العامة، وتم الانتهاء منه وتسليمه لمكتب المجلس، حيث يواجه القانون الفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين وعبر وسائل الإعلام، باعتبار أن ذلك جزء من تجديد الخطاب الدينى، كما تم مناقشة العديد من طلبات الإحاطة بشأن دور الجهات المختصة فى مناقشة وتجديد الخطاب الدينى، فيما يتم الحديث عن أفكار بقانون موحد لتجديد الخطاب الدينى.



