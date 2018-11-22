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رياضة

نجم الزمالك الاسبق: صعب جدا يكون عندك قلب وروح محمود علاء

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
منار نور
احتفل هيثم فارق نجم الزمالك السابق بفوز نادى الزمالك فى مباراة اليوم على نظيرة فريق الداخلية بهدفين مقابل لاشى .

وغرد "فارق "من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر "سهل تكون لاعب كرة قدم، بس صعب جدا يكون عندك قلب وروح محمود علاء، برافو يا ابطال مبروك الزمالك".

وفاز فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار الجولة 15 بالدورى الممتاز ويواصل المارد الأبيض الصدارة برصيد 29 دقيقة فيما تجمد رصيد الفريق البوليسى عند 16 نقطة.
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