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أخبار البلد

مجد زكريا: الدولة توفر أدوية التصلب المتعدد بالمجان

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
الدكتور مجد زكريا
الدكتور مجد زكريا
عبدالصمد ماهر
قال الدكتور مجد زكريا أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس إن الطبيعة المتقلبة لمرض التصلب المتعدد تُؤثر بشكل كبير على طريقة تفكير وعقلية الأشخاص الذين يعانون من مرض التَّصلب المتعدد، بل ويمتد هذا التأثير السلبي إلى الشركاء الداعمين وحياتهم اليومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتزاماتهم الاجتماعية.

كما أشاد "زكريا"، بما قدمته الدولة خلال الفترة الماضية من اهتمام لعلاج مرض التصلب المتعدد، ومنها توفير العلاج بالمجان لمرضى النوع الانتكاسي الثانوى، ما أدى إلى زيادة الوعى بالمرض و انعكس هذا على الوقت الذي يأخذه المريض للتشخيص منذ وقت ظهور الأعراض.

وأوضح أن عدد الهجمات لمرض التصلب المتعدد أصبحت أقل بنسبة ٥٠٪ منذ عام ٢٠١٥، وهذا نتيجة لتسهيل العلاج لمرضى التصلب المتعدد من التأمين صحى والعلاج على نفقة الدولة بالمجان وأن المستقبل القريب يحمل أخبارا رائعة للمرضى التصلب المتعدد التقدمى الثانوى والأولى بوجود علاجات جديدة سوف تغير من تجربة المرضى بحياة أفضل و بطرق أكثر سهولة.
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