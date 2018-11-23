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مرأة

سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب ماركة dior

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تألقت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب في إطلالتها الأخيرة بمناسبة عيد الشكر.

وقد اعتمدت ميلانيا معطفًا من الدار الفرنسية "ديور" آثار ضجة كبيرة عبر الإنترنت والسبب سعره الباهظ جدًا، إذ بلغ 9400 دولار أمريكي

ولابد هنا من الإشارة إلى أن ميلانيا نسقت إطلالتها هذه مع حذاء عالٍ يصل طوله عند الركبتين.
سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب ماركة dior
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