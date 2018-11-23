سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب ماركة dior

تألقت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب في إطلالتها الأخيرة بمناسبة عيد الشكر.



وقد اعتمدت ميلانيا معطفًا من الدار الفرنسية "ديور" آثار ضجة كبيرة عبر الإنترنت والسبب سعره الباهظ جدًا، إذ بلغ 9400 دولار أمريكي



ولابد هنا من الإشارة إلى أن ميلانيا نسقت إطلالتها هذه مع حذاء عالٍ يصل طوله عند الركبتين.

