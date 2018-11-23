طلاب هندسة الطاقة بجامعة أسوان يزورون معرض الكتاب.. صور

زار مجموعة من طلاب بكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، معرض الكتاب المقام بمقر الجامعة في مدينة أسوان الجديدة؛ للتعرف على الكتب والمراجع المتوفرة بهذا المعرض الذي يضم نحو 20 الف كتاب في مختلف الفنون والآداب بناء على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.



وصرح الدكتور عادل زين عميد كلية هندسة الطاقة بأنه تم نقل الطلاب بأتوبيسات الجامعة من مقر الكلية بمنطقة صحارى لزيادة المعرفة لدى الطلاب ولتحقيق أكبر استفادة لهم من إقامة هذا المعرض الكبير.



فيما قرر الدكتور أحمد غلاب تسيير أتوبيسات الجامعة لنقل أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالكليات المختلفة من مقرات الجامعة في صحارى والتربية والهندسة بأبو الريش إلى مقر إقامة معرض الكتاب بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة الذى يقام خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.