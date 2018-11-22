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رياضة

فرحة جروس واللاعبين بأهداف الزمالك فى شباك الداخلية.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، رد فعل السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك، واللاعبين عقب التسجيل فى شباك الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وباغت فريق الداخلية دفاعات المارد الأبيض بهدف مبكر سكن شباك محمود عبدالرحيم جنش فى الدقيقة الثالثة ونجح كهربا فى تسجيل هدف التعادل للفارس الأبيض .

أحرز محمود عبدالمنعم كهربا هدف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الثانى فى مرمى الداخلية من خطأ قاتل لمحمد صبحى حارس المرمى فى الدقيقة 90.

ويواصل الزمالك الصدارة برصيد 29 دقيقة، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 16 نقطة.
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