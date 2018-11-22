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رياضة

رد فعل علاء عبدالعال بعد هدف الداخلية في شباك الزمالك .. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:10 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، رد فعل علاء عبدالعال مدرب الداخلية، واللاعبين عقب تسجيل الفريق هدفا فى شباك الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وباغت فريق الداخلية دفاعات المارد الأبيض بهدف مبكر سكن شباك محمود عبدالرحيم جنش فى الدقيقة الثالثة ونجح كهربا فى تسجيل هدف التعادل للفارس الأبيض .

وأحرز محمود عبدالمنعم كهربا هدف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الثانى فى مرمى الداخلية من خطأ قاتل لمحمد صبحى حارس المرمى فى الدقيقة 90.

ويواصل المارد الأبيض الصدارة برصيد 29 دقيقة فيما تجمد رصيد الفريق البوليسى عند 16 نقطة.
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