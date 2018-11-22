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مستقبل وطن يفتتح معرضا لبيع المستلزمات الطبية والأطراف الصناعية بالشرقية..صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:09 م
مستقبل وطن يفتتح
مستقبل وطن يفتتح معرضا لبيع المستلزمات الطبية بالشرقية
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، في محافظة الشرقية معرضا لبيع المستلزمات الطبية والأطراف الصناعية بأسعار مخفضة بجوار المستشفي العام بالصالحية خدمة للأهالي والمرضي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الحزب، بضرورة تنفيذ أهداف الحزب التي تدعوا في المقام الاول لتقديم خدمات مجتمعية ملموسة تساهم في تخفيف العبء من علي كاهل غير القادرين، ومحدودي الدخل.

وقالت دكتورة هند حازم أمين ذوي الإحتياجات الخاصة بالمحافظة، أن الحزب لم يبخل في تقديم الدعم المعنوي والمادي حتى وصلنا لمرحلة داخل الحزب بأن أمانة ذوي الاحتياجات عليها ان تحلم والحزب ينفذ من خلال المبادرات المجتمعية التي من شأنها أن تقدم الرعاية الكاملة وتساهم بشكل كبير على الإندماج.

وأوضحت علا عمار أمين عام الحزب بالصالحية الجديدة، إنه تم افتتاح معرض المستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية تحت إدارة الدكتور محمد مجدي أمين لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالصالحية، وأضافت أن المعرض لقي ترحيبا وقابلية من أهالي مدينة الصالحية الجديدة نظرا لانخفاض أسعار المستلزمات وجودتها العالية.
مستقبل وطن يفتتح معرضا لبيع المستلزمات الطبية والأطراف الصناعية بالشرقية..صور
مستقبل وطن يفتتح معرضا لبيع المستلزمات الطبية والأطراف الصناعية بالشرقية..صور
مستقبل وطن يفتتح معرضا لبيع المستلزمات الطبية والأطراف الصناعية بالشرقية..صور
مستقبل وطن يفتتح معرضا لبيع المستلزمات الطبية والأطراف الصناعية بالشرقية..صور
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