هالة زايد تلتقى نائب النوبة لمناقشة إشكاليات الملف الصحى..صور

التقت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، اليوم الخميس، بوفد من أبناء النوبة، بحضور نائب نصر النوبة، ياسين عبد الصبور، لمناقشة العديد من الإشكاليات الصحية التي تعانى منها الدائرة.



وقال النائب ياسين عبد الصبور، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللقاء أسفر عن عدة إستجابات وثمار إيجابية ، جميعها لصالح المواطنين ، أبرزها ، زيادة عدد الأطباء فى الوحدات الصحية بنصر النوبه وأسوان ، إلى جانب الإعلان عن جدول شامل للأطباء بمواقع تواجدهم فى الوحدات والمستشفيات وأرقام هواتفهم دعما لصحة المواطن النوبى والأسوانى ، بجانب دعم عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات بالتجديدات والتطويرات والتجهيزات والأدوات الصحية والعلاجية.



وكشف النائب ياسين عبدالصبور عن مفاجأة سارة لأبناء النوبه ، أنه قريبا سيتم دعم نصر النوبة بأجهزة أشعة مقطعية ، لافتا إلى أن الوزيرة أعربت عن دعمها لأبناء النوبه وأسوان فى حقهم الصحى والعلاجى ، مع تلافى ووضع حلول وبدائل لإنهاء معاناتهم ، مؤكدا على قرب الإنتهاء من كافة الأزمات والمشكلات المتعلقة بمعظم الوحدات الصحية والمستشفيات بنصر النوبه وأسوان.



حضر اللقاء وفد يمثل أبناء النوبه ، يضم أحمد صيام عبدالوهاب ، و حمدى بشير ، ويحيى ياسين، لعرض ومناقشة عدد من الطلبات والمشكلات الشائكة التى تخص مستشفيات نصر النوبه وغرب أسوان.