ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

هالة زايد تلتقى نائب النوبة لمناقشة إشكاليات الملف الصحى..صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:36 م
وزيرة الصحة تلتقى
وزيرة الصحة تلتقى نائب النوبة لمناقشة إشكاليات الملف الصحى
محمود فايد
التقت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، اليوم الخميس، بوفد من أبناء النوبة، بحضور نائب نصر النوبة، ياسين عبد الصبور، لمناقشة العديد من الإشكاليات الصحية التي تعانى منها الدائرة.

وقال النائب ياسين عبد الصبور، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللقاء أسفر عن عدة إستجابات وثمار إيجابية ، جميعها لصالح المواطنين ، أبرزها ، زيادة عدد الأطباء فى الوحدات الصحية بنصر النوبه وأسوان ، إلى جانب الإعلان عن جدول شامل للأطباء بمواقع تواجدهم فى الوحدات والمستشفيات وأرقام هواتفهم دعما لصحة المواطن النوبى والأسوانى ، بجانب دعم عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات بالتجديدات والتطويرات والتجهيزات والأدوات الصحية والعلاجية.

وكشف النائب ياسين عبدالصبور عن مفاجأة سارة لأبناء النوبه ، أنه قريبا سيتم دعم نصر النوبة بأجهزة أشعة مقطعية ، لافتا إلى أن الوزيرة أعربت عن دعمها لأبناء النوبه وأسوان فى حقهم الصحى والعلاجى ، مع تلافى ووضع حلول وبدائل لإنهاء معاناتهم ، مؤكدا على قرب الإنتهاء من كافة الأزمات والمشكلات المتعلقة بمعظم الوحدات الصحية والمستشفيات بنصر النوبه وأسوان.

حضر اللقاء وفد يمثل أبناء النوبه ، يضم أحمد صيام عبدالوهاب ، و حمدى بشير ، ويحيى ياسين، لعرض ومناقشة عدد من الطلبات والمشكلات الشائكة التى تخص مستشفيات نصر النوبه وغرب أسوان.
هالة زايد تلتقى نائب النوبة لمناقشة إشكاليات الملف الصحى..صور
هالة زايد تلتقى نائب النوبة لمناقشة إشكاليات الملف الصحى..صور
loading...

ترشيحاتنا

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

ناهد السباعى: أنتظر تريقة الناس على فستانى فى كل مهرجان.. فيديو

ترامب يكشف القاتل الحقيقى لـ جمال خاشقجي

تعليق ناري من علاء عبد العال بعد الاعتداء عليه في مباراة الزمالك.. فيديو وصور

الوفد يحيل السيد البدوي للتحقيق

حتحوت: ما تعرض له مدرب الداخلية غير مبرر

نجل توفيق الدقن يحرر محضرا ضد صاحب عقار ألقى سيارة والده بالشارع

زوج يخنق زوجته حتى الموت.. والغيرة القاتلة سبب الجريمة

نادي الداخلية يُحيل علاء عبد العال للتحقيق بعد ما بدر منه أمام الزمالك

مصطفى يونس مديرا فنيا للمصرى البورسعيدي خلفا لـ حسام حسن

شاهد.. مشانق على الرافعات لإعدام 3 شباب في إيران وصور مروعة وسط الحشود

مدرب الداخلية يثير أزمة مع جماهير الزمالك ويرفع القميص الأحمر .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

فيديو

ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد
شيماء منصور توضح سبب ترشحها لعضوية اتحاد الكرة
أول فتاة حكم دولي لكرة القدم: أرفض خلط الأدوار بين الرجل والمرأة
شيماء منصور: واجهت مشاكل عدة عندما بدأت التحكيم الدولي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟