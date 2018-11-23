الصادرات والواردات: رفض 126 رسالة صناعية لعدم مطابقتها المواصفات

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن مؤشرات أداء الهيئة كشفت عن إجراء المعامل الصناعية بفحص (١٤,٢٠١) رسالة صناعى بإجمالى وزن (٩٩٨.٥٩٧) طن خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨ وتم قبول (١٤.٠٧٥) رسالة بإجمالى وزن (٩٩٨.٤٥٦) طن، وكانت أهم الأصناف المقبولة "قطع غيار السيارات – الملابس – أدوات المائدة" وتم رفض (١٢٦) رسالة بإجمالى وزن (١٤١) طنا وكانت أهم الأصناف المرفوضة "الشنط والمحافظ والأحذية – الفلاتر – أدوات كهربائية".



أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية فقامت الهيئة بفحص (٧,٨٧٤) رسالة غذائى بإجمالى وزن (٢.٤٧٨.٣٥٤) طن خلال شهر أكتوبر حيث تم قبول (٧.٧٠٩) رسالة بإجمالى وزن (٢.٤٧٦.١٦٠) طن وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية "وتم رفض (١٦٥) رسالة بإجمالى وزن (٢.١٩٤) طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة "تفاح طازج -إضافات أعلاف - مبيدات زراعية- سمك فيليه باسا –كبدة وقلوب وكلاوى مجمدة - قطن خام – أرز أبيض".



وأوضح أن إجمالي ما فحصته معامل الهيئة عدد (٢٢,٠٧٥) رسالة معمليًا خلال شهر أكتوبر من عام ٢٠١٨ بإجمالى وزن (٣.٤٧٦.٩٥١) طن وتم قبول عدد (٢١.٧٨٤) رسالة بإجمالى وزن (٣.٤٧٤.٦١٦) طن، وتم رفض (٢٩١) رسالة بإجمالي وزن (٢.٣٣٥) طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.