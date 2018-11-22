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رياضة

شاهد .. لحظة إصابة مدرب الداخلية خلال مباراة الزمالك بعد اعتداء الجماهير

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، لحظة إصابة علاء عبدالعال مدرب الداخلية فى مباراة الزمالك بعد إلقاء جماهير الزمالك الزجاجات عليه بسبب رفع تيشيرت أحمر أثناء اللقاء .

وباغت فريق الداخلية دفاعات المارد الأبيض بهدف مبكر سكن شباك محمود عبدالرحيم جنش فى الدقيقة الثالثة ونجح كهربا فى تسجيل هدف التعادل للفارس الأبيض .

وأحرز محمود عبدالمنعم كهربا هدف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الثانى فى مرمى الداخلية من خطأ قاتل لمحمد صبحى حارس المرمى فى الدقيقة 90 .

ويواصل المارد الأبيض الصدارة برصيد 29 دقيقة فيما تجمد رصيد الفريق البوليسى عند 16 نقطة.
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