شاهد .. لحظة إصابة مدرب الداخلية خلال مباراة الزمالك بعد اعتداء الجماهير

رصدت كاميرا "صدى البلد"، لحظة إصابة علاء عبدالعال مدرب الداخلية فى مباراة الزمالك بعد إلقاء جماهير الزمالك الزجاجات عليه بسبب رفع تيشيرت أحمر أثناء اللقاء .



وباغت فريق الداخلية دفاعات المارد الأبيض بهدف مبكر سكن شباك محمود عبدالرحيم جنش فى الدقيقة الثالثة ونجح كهربا فى تسجيل هدف التعادل للفارس الأبيض .



وأحرز محمود عبدالمنعم كهربا هدف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الثانى فى مرمى الداخلية من خطأ قاتل لمحمد صبحى حارس المرمى فى الدقيقة 90 .



ويواصل المارد الأبيض الصدارة برصيد 29 دقيقة فيما تجمد رصيد الفريق البوليسى عند 16 نقطة.

