جماهير الزمالك تلقي الزجاجات على الجهاز الفنى لـ الداخلية.. فيديو

رصدت كاميرا "صدى البلد"، لحظة قيام جمهور الزمالك بإلقاء الزجاجات علي دكة فريق الداخلية وخاصة علاء عبدالعال المدير الفني للفريق، بعد رفعه قميصا أحمر لاستفزاز جمهور الابيض المتواجد فى ملعب بتروسبورت.



وباغت فريق الداخلية دفاعات المارد الأبيض بهدف مبكر سكن شباك محمود عبدالرحيم جنش فى الدقيقة الثالثة ونجح كهربا فى تسجيل هدف التعادل للفارس الأبيض.



أحرز محمود عبدالمنعم كهربا هدف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الثانى فى مرمى الداخلية من خطأ قاتل لمحمد صبحى حارس المرمى فى الدقيقة 90.



ويواصل المارد الأبيض الصدارة برصيد 29 دقيقة فيما تجمد رصيد الفريق البوليسى عند 16 نقطة.