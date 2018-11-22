ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جماهير الزمالك تلقي الزجاجات على الجهاز الفنى لـ الداخلية.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، لحظة قيام جمهور الزمالك بإلقاء الزجاجات علي دكة فريق الداخلية وخاصة علاء عبدالعال المدير الفني للفريق، بعد رفعه قميصا أحمر لاستفزاز جمهور الابيض المتواجد فى ملعب بتروسبورت.

وباغت فريق الداخلية دفاعات المارد الأبيض بهدف مبكر سكن شباك محمود عبدالرحيم جنش فى الدقيقة الثالثة ونجح كهربا فى تسجيل هدف التعادل للفارس الأبيض.

أحرز محمود عبدالمنعم كهربا هدف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الثانى فى مرمى الداخلية من خطأ قاتل لمحمد صبحى حارس المرمى فى الدقيقة 90.

ويواصل المارد الأبيض الصدارة برصيد 29 دقيقة فيما تجمد رصيد الفريق البوليسى عند 16 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

اتجاه في الأهلي لتوجيه الشكر لـ كارتيرون

حتحوت: ما تعرض له مدرب الداخلية غير مبرر

كارتيرون يفجر مفاجآت بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام الوصل

الزمالك يهزم الداخلية بثنائية كهربا ويواصل صدارة الدورى ..فيديو وصور

ميدو يهنئ الزمالك بالفوز على الداخلية : برافو جروس

الزمالك يشكو علاء عبد العال لـ الجبلاية بعد استفزازه جماهير الابيض.. صور

أهداف مباراة الأهلى والوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية.. فيديو

لاعبو الدوري الإيطالي بـ خط أحمر على وجوههم بدءًا من الجولة المقبلة

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

أسوان تستقبل مجموعة من سفراء الدول الإفريقية .. فيديو وصور

ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب فوز الزمالك على الداخلية

أمطار غزيرة تضرب شوارع البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

فيديو

شاهد .. لحظة إصابة مدرب الداخلية خلال مباراة الزمالك بعد اعتداء الجماهير
أول فتاة قائد وفني للغواصات تحت الماء تكشف أسباب دخولها المجال
جماهير الزمالك تلقي الزجاجات على الجهاز الفنى لـ الداخلية.. فيديو
ملخص أهداف الزمالك والداخلية وخناقة علاء عبدالعال والجماهير..فيديو
شيماء منصور تكشف أسرار مشوارها في التحكيم الدولي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟