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رياضة

شاهد .. قوات الأمن تقتحم مباراة الزمالك والداخلية بعد إصابة علاء عبدالعال

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:11 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، لحظة اقتحام قوات الامن مباراة الزمالك والداخلية بعد إصابة علاء عبدالعال من قبل جماهير الزمالك بعدما ألقوا عليه الزجاجات هو وجهازه المعاون .

وباغت فريق الداخلية دفاعات المارد الأبيض بهدف مبكر سكن شباك محمود عبدالرحيم جنش فى الدقيقة الثالثة ونجح كهربا فى تسجيل هدف التعادل للفارس الأبيض .

وأحرز محمود عبدالمنعم كهربا هدف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الثانى فى مرمى الداخلية من خطأ قاتل لمحمد صبحى حارس المرمى فى الدقيقة 90 .

ويواصل المارد الأبيض الصدارة برصيد 29 دقيقة فيما تجمد رصيد الفريق البوليسى عند 16 نقطة.
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