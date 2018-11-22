شاهد .. قوات الأمن تقتحم مباراة الزمالك والداخلية بعد إصابة علاء عبدالعال

رصدت كاميرا "صدى البلد"، لحظة اقتحام قوات الامن مباراة الزمالك والداخلية بعد إصابة علاء عبدالعال من قبل جماهير الزمالك بعدما ألقوا عليه الزجاجات هو وجهازه المعاون .



وباغت فريق الداخلية دفاعات المارد الأبيض بهدف مبكر سكن شباك محمود عبدالرحيم جنش فى الدقيقة الثالثة ونجح كهربا فى تسجيل هدف التعادل للفارس الأبيض .



وأحرز محمود عبدالمنعم كهربا هدف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الثانى فى مرمى الداخلية من خطأ قاتل لمحمد صبحى حارس المرمى فى الدقيقة 90 .



ويواصل المارد الأبيض الصدارة برصيد 29 دقيقة فيما تجمد رصيد الفريق البوليسى عند 16 نقطة.

