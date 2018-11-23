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اقتصاد

رئيس القومي للإدارة: لابد من تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة الدكتورة شريفة شريف، ضرورة قيام كافة المؤسسات الحكومية بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة من أجل الوصول لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتدريب تعنى بتدريب جميع فئات الجهاز الإداري للدولة من قيادات الإدارة الوسطي، وأكدت أن مرحلة التقييم تسبق دائمًا مرحلة التدريب لاكتشاف المهارات والجدارات لكل فرد، ويجب أن يتم العمل بشكل تكاملى وشمولي وأن نمتلك رؤية واضحة للجميع.

فيما أكد رئيس المجلس القومي للسكان الدكتور عمر حسن، أن معدل الزيادة السكانية في مصر أكبر من 5 أضعاف الدول الأخرى وهذه هي المشكلة الحقيقية حيث تأكل الزيادة السكانية زيادة معدل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معدل الأمية في مصر بلغ 26% فضلًا عن الفقر وزيادة معدل عمالة الأطفال وزواج القاصرات مما يؤثر على معدل النمو.

وأوضح أننا بحاجة إلى زيادة وعي المواطن بتلك المشاكل، منوهًا بأن معدل إنجاب المرأة في عام 2008 مثل 3 أطفال لكل أم وهو افضل رقم تم الوصول إليه.

واختتم الأسبوع العربي للتنمية المستدامة فعاليات النسخة الثانية منه بـ(يوم مصر)، وشاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالجلسة الختامية التي جاءت بعنوان (أهم المناقشات والخطوات المستقبلية: مصر)، التي أدارتها الإعلامية رشا نبيل، وشارك بها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ورئيس المجلس القومي للسكان.
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