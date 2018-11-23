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تعليم

التعليم المدمج بعين شمس يناقش إنشاء كليات مجتمعية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:15 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
نظم مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس ولمدة يومين ورشة عمل عن مشروع إنشاء الكليات المجتمعية في مصر، حاضر فيها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، والدكتور حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس والمدير التنفيذي للمشروع في مصر والدكتور مايسه أبو يوسف مساعد نائب رئيس كلية اوشن كاونتي الأمريكية.

قال الدكتور حسين عيسى، أن الورشة تشرح برنامج الشراكة بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة اوشن الأمريكية و عشر جامعات مصرية.

وأشار عيسى، إلى أن فكرة إنشاء الكليات المجتمعية هي أحد الأفكار الحديثة والتي تطرح ولأول مرة في مصر والتي تربط التعليم بالواقع المجتمعي.

واكد عيسى، أن النظام الجديد يحتاج اساتذه ذات مواصفات خاصة للتدريس بهذه الكليات حتى يتخرج لنا طالب متميز يصلح للتعامل مع متطلبات السوق.

وأفادت د. حنان السعيد بأن مشروع انشاء الكليات المجتمعيه الامريكيه هو أحد أهم مشاريع تطوير التعليم في مصر لذا نظمنا ورشه عمل تدريبيه للتعريف باللوائح والقوانين والبرامج التنظيميه لهذا المشروع حاضر بها المنسقين والأكاديميين من الجامعات المشاركه وهي جامعة عين شمس والإسكندرية و حلوان و الزقازيق و جنوب الوادي و مطروح و قناه السويس و دمياط و المنوفيه و سوهاج.

واضافت السعيد، أن النظام الجديد سيدرس العديد من البرامج، و منها برنامج عن الجرافيك وبرنامج عن إدارة النظم والمعلومات وبرنامج عن الإعلام الرقمي وبرنامج عن التسويق الرقمي وبرنامج عن فحص جرائم التزييف والتزوير وكلها برامج لا يعرفها خريجي الكليات المتخصصة المصرية الا من خلال الممارسة في سوق العمل ولسنوات طويلة وهذا بالتأكيد هو نجاح مؤكد لهذا النظام التعليمي الجديد.

ولفتت مايسه ابو يوسف إلى أن النظام الجديد سيكون لمدة عامين وسيحصل خلالها الطالب على درجة مساعد في التخصص كمساعد محاسب، مضيفة أنه في حالة رغبة الطالب في تكملة دراسته الجامعية سيحصل على درجة البكالوريوس في التخصص.

وأشارت إلى أن هناك فرصه كبيرة للطلاب الذين يدرسون بهذا النظام لإكمال دراستهم في 17 جامعة بأمريكا.
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