رياضة دمياط: إقبال كبير من الشباب على الندوات الثقافية والرياضية

قال علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط إن المديرية تسعى على مدار الفترة الماضية في إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية للشباب والأطفال لتنمية مهاراتهم والهروج بدعم من الروتين اليومي وابتكار أدوات ابتكارية جديدة.



وأضاف أن هناك نشاط دينى عبارة عن ندوات دينية لتوعية الشباب دينيا خاصة صغار السن من هم بحاجة إلى توعية بأمور الدين ونشر التسامح والإخاء وكافه الأمور الدينية التى يجهلها بعض الشباب، مشيرا إنه سيتم الأسبوع المقبل عقد عدد من الندوات في إطار الاحتفال بالمولد النبوى و زيادة الوعي الديني ونشر سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وحث الشباب والطلائع علي ضرورة بر الوالدين.



وأوضح أن تلك الندوات تشهد إقبالا كبيرا من قبل الشباب والأطفال وسوف يتم عقد مسابقات رياضية للشباب من اجل بث روح التنافس بين الشباب وهناك مسابقات ستصل بهم الى مسابقات محلية وعلى مستوى الجمهورية .

