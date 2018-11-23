ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي دار السلام.. اليوم

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:00 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
يتفقد محافظ القاهرة، عقب صلاة الجمعة القافلة الطبية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مستشفى الشرطة بحي دار السلام.

وتعمل القافلة لمدة يوم واحد وذلك بشارع الفيوم مدرسة محمد نجيب بمجمع المدارس وتضم عدة تخصصات باطنة وأطفال ومسالك بولية وجلدية ورمد مع إجراء التحاليل وقياس السكر والضغط بالمجان.

وكان من المقرر إقامة ماراثون للدراجات بحي مصر الجديدة للترويج لحملة القضاء على فيروس سي "100 مليون صحة" ن اليوم ولكن تم ارجاؤه لأجل غير مسمى.
loading...

ترشيحاتنا

مصطفى يونس: باستثناء مدير الكرة جميع المناصب الإدارية في الأهلي مالهاش لأزمة

خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد

الأهلي يخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخروج من البطولة العربية

معجزة إلهية تنقذ رضيعة من الدهس تحت عجلات قطار بالهند

منها السحلب والبطاطا.. قائمة الأطعمة الممنوعة في الشتاء للحفاظ على الوزن

مدن دمياط تتعرض لموجة أمطار غزيرة وإغلاق بوغاز عزبة البرج

الإفراج عن خمس جنود إيرانيين عقب احتجازهم من قبل جيش العدل

قطع المياه عن 6 مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

رويترز: ترامب يلمح لاحتمالية قيامه بزيارة إلى أفغانستان

هل يلزم الوضوء بعد التدخين ؟ الأزهر للفتوى يجيب

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن وقف صرف كادر الأخصائيين الاجتماعيين

عبد الحفيظ يطير لألمانيا لعقد جلسة مع الخطيب عقب إقالة كارتيرون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

فيديو

سيد معوض: مطالبتي بتصحيح أخطاء الأهلي لا تعني سعيي لتولي أي منصب
زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو
خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون
ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟