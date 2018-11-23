محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي دار السلام.. اليوم

يتفقد محافظ القاهرة، عقب صلاة الجمعة القافلة الطبية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مستشفى الشرطة بحي دار السلام.



وتعمل القافلة لمدة يوم واحد وذلك بشارع الفيوم مدرسة محمد نجيب بمجمع المدارس وتضم عدة تخصصات باطنة وأطفال ومسالك بولية وجلدية ورمد مع إجراء التحاليل وقياس السكر والضغط بالمجان.



وكان من المقرر إقامة ماراثون للدراجات بحي مصر الجديدة للترويج لحملة القضاء على فيروس سي "100 مليون صحة" ن اليوم ولكن تم ارجاؤه لأجل غير مسمى.