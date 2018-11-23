رشا السيد تنتهي من تصوير فيلم سفر اضطراري

انتهت الفنانة الإماراتية رشا السيد من تصوير فيلم سفر اضطراري منذ عدة أيام فى أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة بعد شهور من التصوير، وتشارك في بطولة الفيلم بجانب كل من حبيب غلوم وبدرية طلبة.



وفور انتهاء التصوير حضرت إلى مصر وتم تكريمها من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، بعد النجاح الذي حققته من خلال مشاركتها في مسلسل "هارون الرشيد" فىرمضان الماضي.



ويذكر أن رشا السيد بدأت رحلتها مبكرا من خلال مسرح الجامعة، ثم توالت الأعمال التلفزيونية والإذاعية التي شاركت فيها.