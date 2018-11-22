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أخبار العالم

ترامب: إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة بدون السعودية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:02 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أهمية التحالف مع السعودية بالنسبة لبلاده ولإسرائيل أيضا، خلال دفاعه عن المملكة في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وصرح ترامب للصحفيين، خلال لقاء عقده مع جنود أمريكيين بمناسبة عيد الشكر: "إذا نظرتم إلى إسرائيل، فإنها ستكون في ورطة كبيرة من دون السعودية. فماذا يعني ذلك؟ هل تعتزم المغادرة؟ هل تريدون أن تغادر إسرائيل المنطقة؟"، وأضاف: "لدينا حليف قوي جدا في المملكة العربية السعودية. لدينا حليف يؤكد على المستوى الأعلى، على لسان ولي العهد والملك، أنه لم يرتكب هذه الفظاعة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى عدم رغبته في فقدان الحلفاء ومن بينهم السعودية قائلا: "إذا اتبعنا معايير معينة، فلن يكون لدينا حلفاء"، ووصف السعودية بأنها "حليف رائع في معركتنا المهمة جدا ضد إيران. تنوي الولايات المتحدة أن تظل شريكا ثابتا للمملكة العربية السعودية لضمان مصالح بلدنا وإسرائيل وجميع الشركاء الآخرين في المنطقة".
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