انطلاق المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في جامعة بنها يناير المقبل

أعلن الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عن انطلاق المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير المقبل بالجامعة.



وقال المغربي إن تنظيم هذا المؤتمر في بداية عام 2019 والتي خصصته القيادة السياسية ليكون عام التعليم في مصر؛ سيتيح الفرصة لتبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين المشاركين محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال تطوير التعليم العالي.



وأضاف أنه نظرًا لمرور ما يقرب من 15 عامًا على بدء تطبيق مشروعات التطوير والجودة والاعتماد الإقليمي في المنطقة العربية؛ كان لا بد من دراسة أثر تلك المشروعات على العملية التعليمية والبحثية وسبل تطويرها وتفعيلها في ضوء المتغيرات والتحديات؛ ولذلك يتم عقد المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية بجامعة بنها؛ليتيح الفرصة لتبادل الأفكار الجديدة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على العلاقات العلمية والثقافية، أن المحاضرات الافتتاحية للمؤتمر ستتناول الشراكات الدولية وتأثيرها على تطوير التعليم العالي والدور الذي يلعبه بنك المعرفة في تطوير التعليم ودعم البحث العلمي، بالإضافة إلى متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالي من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.



وقال إن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور في مقدمتها الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والجودة والاعتماد الأكاديمي وتصنيف الجامعات وحوكمة الإدارة الجامعية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشهد جلسة خاصة لمناقشة الأوراق العلمية والبحثية المتخصصة في تلك المحاور.



ومن المقرّر أن يحضر المؤتمر كل من وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور ستيفن شادوك مدير التخطيط الاستراتيجي بجامعة بريستول البريطانية، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجال تطوير التعليم العالي.