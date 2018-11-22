لهذا السبب السكري انتشر بين المراهقين والشباب

قالت الدكتورة مباهج سوكة، استشاري امراض السكر، ان انتشار العادات الغذائية السيئة بين الاطفال والمراهقين لم تتسبب في اصابتهم بالسمنة فقط بل عرضتهم لمشاكل صحية كثيرة.



واضافت "مباهج" في تصريحات صحفية بمؤتمر التوعية السنوي للمؤسسة المصرية للسكر، ان من اخطر النتائج المترتبة علي اكثار الاطفال والمراهقين من النشويات والأطعمة السريعة ارتفاع نسب الاصابة بالسكر بينهم بعد ان كان قاصرا علي من تجاوزوا سن الثلاثين.



واشارت"مباهج" الي ان تناول اطعمة الشارع يضعف المناعة ويدخل الكثير من المواد الضارة للجسم لذا علي اولادنا الابتعاد عنها قدر الإمكان.