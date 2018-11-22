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تعرف على نصيب نجيب محفوظ من نوبل بعد تقسيمها على أولاده.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:06 م
الكاتب الصحفى نجيب
الكاتب الصحفى نجيب محفوظ
حمزة شعيب
كشف الكاتب الصحفى محمد شعير، عن نصيب الأديب العالمى نجيب محفوظ من جائزة نوبل، قائلا:"محفوظ قسّم ما حصل عليه من جائزة نوبل على زوجته وأولاده".

وتابع "شعير" خلال لقائه ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية "منى الشاذلى" والمذاع عبر قناة "سى بى سى"،:"وما تبقى له تبرع به لفلسطين"، لافتا إلى أنه كان يضع ماله فى البنك يصرف العوائد والفوائد على الفقراء والمساكين".

وأشار إلى أن نجيب محفوظ كان أمامه فرصة للسفر للخارج لدراسة الفن بإيطاليا لكنه قرر التفرغ لدراسة وكتابة الأدب بمصر، مضيفا "بعد فوزه بجائزة نوبل عرض عليه أن يكون عضوا بمكتب الشورى لكنه رفض".
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