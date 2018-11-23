التموين تطرح مول الطيران للمشاركة مع القطاع الخاص بالقاهرة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مول الطيران hلتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمساحة 4.95 آلاف متر بمحافظة القاهرة، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك عبر كراسات الشروط لمشاركة القطاع الخاص في إدارتها.



وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات الجملة ليست خصخصة ولكن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص نظام معمول به في كل دول العالم المتقدمة يستهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن.



وأضاف أن دخول إدارات السلاسل التجارية في إدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية لا يعني استغناء وزارة التموين عن المجمعات ولكن يهدف إلى تطوير أدائها لتكون فعالة أكبر وتلبي احتياجات المواطنين بشكل أكبر.