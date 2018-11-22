أول فتاة قائد وفني للغواصات تحت الماء تكشف أسباب دخولها المجال

قالت بسنت بدر، أول فتاة قائد وفني للغواصات الألية تحت الماء، إن هندسة البترول والتعدين بها 5 أقسام جميعهم يخدم علي استخراج البترول، موضحة أن أثناء دراستها تعلمت اللحام ومد خطوط البترول.



وأضافت «بدر» خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنها متخصصة في قيادة الغواصات تحت الماء وتدرس اللحام تحت الماء، موضحة أن أثناء دراستها في الجامعة تخصصت في هذا المجال اقتناعها وحبها في الغوص.



وأوضحت أول فتاة قائد وفني للغواصات الألية تحت الماء، أنها أخذت كورسات في تعليم الغوص تحت الماء، وشاركت دورات لتطور من نفسها حتي وصلت الي أول قائدة وفني الغواصات معتمدة دوليا .

