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أخبار العالم

فضيحة..غواصة إسرائيلية تطلق صواريخ على سفينة تحمل مدنيين لبنانيين قبل 36 عاما

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:13 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه بعد مضي نحو 36 عاما على حرب لبنان الأولى، كشف الجيش عن أحد اسرار الحرب المحفوظة، بعد أن قدمت القناة بالتعاون مع جمعية "هتسلخا" دعوى قضائية إلى المحكمة العليا.

وأشارت القناة إلى أن السر يتمثل في قيام غواصة إسرائيلية بإطلاق صواريخ على سفينة مدنية عليها لاجئون لبنانيون هاربون من الحرب، وهو ما أدى إلى مقتل 25 مدنيا.

وأوضحت القناة العاشرة أنه في عام 1982 في اعقاب إطلاق الصواريخ الذي لا يتوقف على مستوطنات الحدود الشمالية، والعمليات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، شلومو أرجوف، دخل الجيش إلى لبنان من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية، وفرضت البحرية الاسرائيلية حصارا على لبنان، ودخل القوات الاسرائيلية إلى بيروت، وبسبب هروب قيادات منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، كان البحر المتوسط مليئا بالسفن التي تقل عناصر من المقاومة، بالإضافة إلى قوارب وسفن تقل أيضا لاجئين بينهم عائلات كاملة، وفي إحدى مرات وقف إطلاق النار التي حدثت في ذاك الصيف، خرجت سفينة تجارية على متنها 56 لاجئا لبنانيا في محاولة للهرب إلى قبرص.

وبعد خروج السفينة من ميناء طرابلس بحوالي ساعة، خرجت غواصة إسرائيلية من طراز "جيل" من ميناء بهدف تنفيذ عملية حملت اسم "عملية دريفوس" وهدفها الاستطلاع في المنطقة القريبة من ميناء طرابلس، واغراق السفن التابعة للجيش السوري إذا ما تحركت جنوبا لمهاجمة القوات البحرية الإسرائيلية، وراقب قائد الغواصة السفينة اللبنانية، واعتقد خطأ أنها تحمل مقاومين، فأطلق عليها 2 من الطوربيدات جعلتها تنفجر وتبدأ في الغرق، وهو ما أدى إلى وفاة 25 مدنيا.
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