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المناوي: عجز كبير للأطباء خلال الفترة المقبلة.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:17 م
الدكتور هشام المناوي
الدكتور هشام المناوي
محمد القاضي
قال الدكتور هشام المناوي، أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، تعليقا على تقدم النائب عصام الفقي باقتراح لمنع الأطباء من الجمع بين العمل الخاص والحكومي، إن النقص في عدد الأطباء هو الدافع لتقدم النائب بهذا الإقتراح.

وأضاف المناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن هناك الكثير من الأطباء المصريين سافروا للعمل في البلاد العربية، مما يتسبب في عجز كبير للأطباء في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن الاقتراح الذي تقدم به النائب يقتضي أن يترك الأطباء عملهم في العيادات الخاصة ويتوجهوا للعمل في المجال الحكومي مع زيادة مرتباتهم، معقبا: «كان من الأولي أن يجلس النائب مع الوزيرة لمعرفة المشاكل التي تواجه الأطباء وتدفعهم إلي السفر».

وأوضح أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، أن هناك مشكلة أخري وهي أنه صدر قرار في الفترة الماضية وهو فصل العمل في الكلية عن المستشفيات، متابعا: «لو أنا دكتور في مستشفي قصر العيني القانون عايزني اختار ما بين إني أدرس للطلبة أو أشتغل في المستشفي».
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