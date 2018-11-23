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اقتصاد

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة غدا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
محمد يحيى
تبدأ وزارة المالية صرف رواتب موظفي الدولة، غدا السبت، عن طريق "كروت البنوك" والتحويلات المصرفية عن شهر نوفمبر 2018.

وكانت وزارة المالية، أصدرت كتابًا دوريًا، خلال شهر سبتمبر الماضي لمد صرف مرتبات العاملين بالدولة لـ4 أيام بدلًا من يومين فقط، وتم تعديل موعد صرف المرتبات من يومي 24 و25 من كل شهر إلى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر 2018.

وفي حالة موافقة أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفي الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق؛ وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيدًا للإنفاق الحكومي.
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