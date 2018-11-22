تعليق ناري من أسامة كمال بعد خروج الأهلي من البطولة العربية.. فيديو

قال الإعلامي أسامة كمال، تعليقا على هزيمة الأهلي أمام الوصل الإماراتي، في البطولة العربية اليوم الخميس، إنه خروج ساذج للنادي الأهلي ينذر بوجود خطر.



وأضاف كمال خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك خطأ غير واضح يواجه الفريق ولا أحد يعلم إن كان هذا الخطأ في الفريق أو المدرب أو في منظومة الكرة المصرية التي أثرت على الأهلي والزمالك، موضحًا أن خروج الأهلي من بطولة الشيخ زايد غير معقول عكس مباراة الترجي.



وتابع: «هناك خطأ لا بد من إدراكه، لما الأهلي بيتفوق المنتخب بيتفوق كل ما أقابل واحد أهلاوي وأقوله إيه سبب هزيمة الأهلي يقولي اللاعيبة وحشة، طيب والمدرب»؟.