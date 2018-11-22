ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعليق ناري من أسامة كمال بعد خروج الأهلي من البطولة العربية.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الإعلامي أسامة كمال، تعليقا على هزيمة الأهلي أمام الوصل الإماراتي، في البطولة العربية اليوم الخميس، إنه خروج ساذج للنادي الأهلي ينذر بوجود خطر.

وأضاف كمال خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك خطأ غير واضح يواجه الفريق ولا أحد يعلم إن كان هذا الخطأ في الفريق أو المدرب أو في منظومة الكرة المصرية التي أثرت على الأهلي والزمالك، موضحًا أن خروج الأهلي من بطولة الشيخ زايد غير معقول عكس مباراة الترجي.

وتابع: «هناك خطأ لا بد من إدراكه، لما الأهلي بيتفوق المنتخب بيتفوق كل ما أقابل واحد أهلاوي وأقوله إيه سبب هزيمة الأهلي يقولي اللاعيبة وحشة، طيب والمدرب»؟.
loading...

ترشيحاتنا

وائل جمعة يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام.. والجماهير تربطها بأحداث الأهلى

إبراهيم فايق: الأهلي محتاج يراجع نفسه ويشوف الأزمة فين

الأمن الإماراتي يمنع كارتيرون من التعدي على حكم مباراة الأهلي والوصل .. فيديو

ومن الحب ما قتل.. فران يذبح خطيبته وابنة شقيقتها انتقاما لفسخ الخطبة

كارتيرون يبرر خسارة الاهلى أمام الوصل الإماراتى وتوديع كأس زايد

الزمالك يشكو علاء عبد العال لـ الجبلاية بعد استفزازه جماهير الابيض.. صور

اتجاه في الأهلي لتوجيه الشكر لـ كارتيرون

أسوان تستقبل مجموعة من سفراء الدول الإفريقية .. فيديو وصور

حسن المستكاوي: الأهلي أسد فقد أنيابه ومخالبه وشخصيته

حسام عاشور يدخل في مشاجرة عنيفة مع حكم مباراة الأهلي والوصل.. فيديو

نيويورك تايمز تفضح أجندة أردوغان في استغلال قضية مقتل خاشقجي

زوج يخنق زوجته حتى الموت.. والغيرة القاتلة سبب الجريمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

فيديو

شاهد .. لحظة إصابة مدرب الداخلية خلال مباراة الزمالك بعد اعتداء الجماهير
أول فتاة قائد وفني للغواصات تحت الماء تكشف أسباب دخولها المجال
جماهير الزمالك تلقي الزجاجات على الجهاز الفنى لـ الداخلية.. فيديو
ملخص أهداف الزمالك والداخلية وخناقة علاء عبدالعال والجماهير..فيديو
شيماء منصور تكشف أسرار مشوارها في التحكيم الدولي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟