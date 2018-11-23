بدء أعمال رفع 3 أبراج كهرباء بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي

نشرت الإدارة العامة للمرور، خدمات مرورية بمحيط التعديلات المرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، في إطار عمليات إحلال الكابلات الهوائية المارة بالطريق بكابلات أرضية.



وتكون الأعمال عبارة عن إزالة ٣ كابلات هوائية "بدون كهرباء" وكذا إزالة الأعمدة المثبتة عليها على الطريق بالاتجاهين من الكيلو ١٣٠ وحتي الكيلو ١٣٣.



وسيتم إيقاف الحركة المرورية بالاتجاهين لمدة ٥ دقائق لكل كابل من الثلاثة، تنتهي في ٤ من مساء اليوم الجمعة، كما يتم استقطاع الحارة اليسرى لرفع ٣ أعمدة بمنتصف الطريق والمثبت عليها الكابلات، في ذات التوقيت.