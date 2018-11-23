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حوادث

بدء أعمال رفع 3 أبراج كهرباء بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
ابراج كهرباء
ابراج كهرباء
أحمد مهدي
نشرت الإدارة العامة للمرور، خدمات مرورية بمحيط التعديلات المرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، في إطار عمليات إحلال الكابلات الهوائية المارة بالطريق بكابلات أرضية.

وتكون الأعمال عبارة عن إزالة ٣ كابلات هوائية "بدون كهرباء" وكذا إزالة الأعمدة المثبتة عليها على الطريق بالاتجاهين من الكيلو ١٣٠ وحتي الكيلو ١٣٣.

وسيتم إيقاف الحركة المرورية بالاتجاهين لمدة ٥ دقائق لكل كابل من الثلاثة، تنتهي في ٤ من مساء اليوم الجمعة، كما يتم استقطاع الحارة اليسرى لرفع ٣ أعمدة بمنتصف الطريق والمثبت عليها الكابلات، في ذات التوقيت.
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