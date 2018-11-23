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برلمان

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن وقف صرف كادر الأخصائيين الاجتماعيين

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان
القسم السياسى
قالت النائبة هالة أبوالسعد عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن وزارة التربية والتعليم ليس لها الحق في الغاء كادر الاخصائيين الاجتماعيين، وأنهم اجروا اختبارات عديدة للحصول عليه، مشيرة إلى أن الوزارة تطالبهم برد الكادر الذي حصلوا عليه بعد توفيره وحصولهم عليه منذ سنوات كثيرة.

واضافت أبو السعد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه الي وزير التربية والتعليم لمناقشة هذا القرار وتعديله، لافته إلى أن الاخصائيين متضررين من وقف صرف الكادر، وأن هذا القرار سوف يؤثر على وضعهم المادي.

وتابعت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ، أن الإخصائى الاجتماعى يتعامل مباشرة مع الطلاب وبحث حالاتهم الاجتماعية ولا يجوز معاملاتهم معاملة الإداريين ، ولا يوجد فرق فى العمل مع المدرس فلماذا يتم الفصل بينهم؟.
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