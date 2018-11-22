تعرف على مباراة الأهلي القادمة بعد الخروج من كأس زايد

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي لقاء يوم الثلاثاء المقبل أمام المقاولون العرب، وذلك في إطار منافسات الأسبوع السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويجمع ملعب "السلام" الأهلي مع المقاولون العرب، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



ويقع نادي الأهلي في المركز الأخير ومعه في رصيده 11 نقطة، بسبب تأجيل لمباريات كثيرة بالدوري بسبب في بطولتة أفريقيا و كأس زايد، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 17 نقطة.



