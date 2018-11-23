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حوادث

حبس شخصين لحيازتهما مخدر الحشيش

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:59 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة 2 كيلو من مخدر الحشيش بمنطقة المرج.

وكان تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة، من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته ٢ كيلو حشيش ومبلغ مالي 90 جنيها وهاتف محمول.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتم تحرير المحضر والعرض على النيابة العامة.
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