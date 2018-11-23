قرية الروضة بشمال سيناء تحيي الذكرى الأولى للحادث الإرهابى .. وزراء وقيادات يفتتحون عدة مشروعات في جولة تفقدية اليوم .. تطوير المنازل والمدارس وإنشاء جديدة وتجهيز شبكة المرافق ..الأبرز

محافظ شمال سيناء :

الانتهاء من 50% من تطوير منازل قرية الروضة

تغيير شبكة الكهرباء وإحلال وتجديد شبكة المياه

رفع كفاءة 5 مدارس و إنشاء مجمع أزهري متكامل ومركز شباب

تسليم عدد من المشروعات الصغيرة للأهالي





أكملت قرية (الروضة) بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء استعداداتها لإحياء الذكرى الأولى للحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدها الذي وقع قبل عام لاستقبال ضيوفها من الوزراء والقيادات وكبار المسئولين اليوم الجمعة.



وتم تجهيز وإعداد القرية وجارى الانتهاء من بعض الأعمال الجارية وتجهيزها للافتتاح ومن بينها منازل القرية بعد رفع كفاءتها والإنشاءات الجديدة بها إلى جانب تطوير مرافق الخدمات المختلفة وإنشاء مرافق خدمية جديدة.



وتبدأ مراسم إحياء الذكرى الأولى للحادث عقب وصول المسئولين واستقبال محافظ شمال سيناء لهم برفقة عدد من مشايخ ورموز وأهالى القرية من أسر الشهداء وتم إعداد وتجهيز دار مناسبات القرية لاستقبالهم، يعقب ذلك أداء صلاة الجمعة وتفقد منازل ومنشآت القرية وافتتاحها وتسليم عدد من من المنازل إلى الأهالى للاقامة بها بعد رفع كفاءة البعض أو إنشاء المنازل من جديد.



ويعقد بعدها مؤتمر شعبى مع الأهالي في دار المناسبات بحضور المسئولين وإعلان بعض القرارات الخاصة بأهالي القرية وصرف بعض المستحقات المالية لأسر الشهداء والمصابين وتوزيع بعض الإعانات عليهم.



وسيكون العديد من المسئولين والقيادات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى حاضرين في هذه المناسبة للتضامن مع أهالى القرية.



واستعدت محافظة شمال سيناء لاحياء ذكرى حادث الروضة الأليم الذي وقع العام الماضي 2017 بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات التطوير للمنازل القرية وتوابعها وكذلك مشروعات التنمية الاقتصادية, وتغيير شبكات البنية الأساسية للقرية الأم خاصة وان هناك تكاتفا من جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بالمنطقة تقديرا للاسر على صبرها وايمانها بقضاء الله.



وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء انه تم الانتهاء من 50% من اعمال تطوير ورفع كفاءة منازل قرية الروضة مركز بئر العبد واضاف ان جهاز تعمير سيناء انتهي من رفع كفاءة 129 منزلا ومديرية الأوقاف 175 منزلا , والازهر الشريف 15 منزلا، مؤسسة الأورمان 54 منزلا، 20 منزلا عن طريق مؤسسة مصر الخير مصر الخير , حيث سيتم الانتهاء من باقي أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاء خلال العام القادم 2019 م.



واضاف اللواء محافظ شمال سيناء انه تم تغيير شبكة الكهرباء, انه تم تغيير الأسلاك الهوائية بالقرية الي كابلات أرضية , كما تم إخلال وتجديد شبكة المياه بطول 14 كيلو داخل القرية والمتبقي تركيب الخزانات وسواء المزرعة السمكية او الصوب الزراعية , كما سيتم تسليم 16 خلية نحل علي 4 اسر , و 15 بطارية أرانب سلالات متميزة , وقال انه تم رفع كفاءة 5 مدارس مؤسسة مصر الخير والقوات المسلحة تم تطوير جناحين كاملين ونجيلة صناعي في مدرستين , كما سيتم إنشاء مجمع أزهري متكامل بالقرية وسيتم وضع حجر الأساس لمركز شباب الروضة.



وقال إنه تم الانتهاء من إجراءات الأعمال الثبوتية والتي تتيح صرف المستحقات او التقديم لجهات المعنية ,وذلك باستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي حيث انتهى المجلس القومي من استخراج 600 بطاقة.



وسيتم البدء في الصرف اصحي بعد انتهاء أعمال الشبكات الرئيسية للبنية الأساسية , وفي مجال التنمية الاقتصادية تم تسليم مزرعة سمكية علي مساحة 10 أحواض , والمخطط تغيير مكانها لتكون بجوار مصدر مياه آبار , وسيتم حفر بئر لصالح المشروعات الإنتاجية .



وأشاد المحافظ بسيدات الروضة حيث تم تنفيذ دورة تدريبية عن طريق مؤسسة مصر الخير وتم توفير القماش والخيوط حيث يتم استخراج منتجات بيئية .ولفت الي ان المنتجات البيئية يتم تسويقها في الخارج لجودتها واصالتها.