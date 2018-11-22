إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر 24 ساعة لإصلاح الفواصل

صرح العميد محمد البنداري مدير إدارة العمليات بمرور القاهرة بأنه تقرر إغلاق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لإصلاح فواصله.



وأشار البنداري الي ان منطقة الأعمال تبدأ من الساعة 2 ليل الجمعة و حتي الساعة 6 صباح السبت ، في الاتجاه القادم من مدينة نصر الى ميدان رمسيس.



وأوضح أنه تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عبدالرازق مدير مرور القاهرة بإخطار الشركة المنفذة للاصلاحات، سيتم وضع العلامات والأقماع الإرشادية بمنطقة الاعمال لقائدي السيارات حتى الانتهاء .