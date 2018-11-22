ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر 24 ساعة لإصلاح الفواصل

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:27 م
كوبري اكتوبر - ارشيفية
كوبري اكتوبر - ارشيفية
كتب - محمد صبري
صرح العميد محمد البنداري مدير إدارة العمليات بمرور القاهرة بأنه تقرر إغلاق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لإصلاح فواصله.

وأشار البنداري الي ان منطقة الأعمال تبدأ من الساعة 2 ليل الجمعة و حتي الساعة 6 صباح السبت ، في الاتجاه القادم من مدينة نصر الى ميدان رمسيس.

وأوضح أنه تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عبدالرازق مدير مرور القاهرة بإخطار الشركة المنفذة للاصلاحات، سيتم وضع العلامات والأقماع الإرشادية بمنطقة الاعمال لقائدي السيارات حتى الانتهاء .
loading...

ترشيحاتنا

الزمالك يلجأ إلى شركة روسية بسبب لاعبي الفريق المعارين

الجبير ونظيره الإماراتي يتجولان في مجمع تجاري بأبوظبي

ترامب: إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة بدون السعودية

اتجاه في الأهلي لتوجيه الشكر لـ كارتيرون

اللي مالوش أم حاله يغم.. قاتل شقيقه بالمرج: والدي حولنا أطفال شوارع بعد وفاة والدتي.. تفاصيل

كهربا يتعادل للزمالك أمام الداخلية .. فيديو

ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب فوز الزمالك على الداخلية

شاهد .. قوات الأمن تقتحم مباراة الزمالك والداخلية بعد إصابة علاء عبدالعال

كهربا يسجل هدفا قاتلا للزمالك من خطأ لحارس مرمى الداخلية..فيديو وصور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

مصطفى يونس مديرا فنيا للمصرى البورسعيدي خلفا لـ حسام حسن

شاهد .. الأهلي يسجل الهدف الأول في مرمى الوصل الإماراتي بكأس زايد للأندية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

فيديو

شاهد .. لحظة إصابة مدرب الداخلية خلال مباراة الزمالك بعد اعتداء الجماهير
أول فتاة قائد وفني للغواصات تحت الماء تكشف أسباب دخولها المجال
جماهير الزمالك تلقي الزجاجات على الجهاز الفنى لـ الداخلية.. فيديو
ملخص أهداف الزمالك والداخلية وخناقة علاء عبدالعال والجماهير..فيديو
شيماء منصور تكشف أسرار مشوارها في التحكيم الدولي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟