نورينا: هناك تعاون لإنتاج أغاني سينجل في الفترة المقبلة..فيديو

قالت المطربة نورينا ، والتي قامت بأداء "ديسباسيتو المصرية"، إن الأغنية خرجت بهذا الشكل لأنها كانت تقوم بتجربة لعدة تقنيات جديدة، مضيفا أن لديها رغبة في تحقيق نجاح فني كبير.



وأوضحت نورينا خلال لقاء تلفزيوني مع الفنان أدوارد والإعلامية نانسي مجدي في برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية اليوم، أن أغنية ديسباسيتو هي محاكاة مصرية خالصة للأغنية العالمية الشهيرة ديسباسيتو، حيث تم أُدخل بعض التعديلات عليها في التوزيع ولم يتم المساس بالكلمات من خلال ربطها بمزمار عبدالسلام، وبعض الآلات الشرقية.



وتابعت، أن هناك تعاونا مشتركا لإنتاج عدد من الأغنيات السينجل مع المنتج حسام الدين مصطفى والموزع طارق عبدالجابر خلال الفترة القادمة.