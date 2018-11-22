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رياضة

ليفربول يحتفل بفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب فى شهر أكتوبر

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
منار نور
احتفل فريق ليفربول الانجليزي، بفوز لاعبه المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب داخل الفريق خلال شهر اكتوبر.

وغردت الصفحة الرسمية للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "محمد صلاح افضل لاعب فى ليفربول عن شهر اكتوبر".

وفاز صلاح بجائزة أكتوبر من خلال التصويت الجماهيري على الموقع الرسمي لليفربول حيث حصل على المركز الأوّل، بينما جاء فى المركز الثانى شاكيري، وفينالدوم ثالثًا.
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